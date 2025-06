maxi incendio evacuate due famiglie

Un devastante incendio scoppiato all’alba ha distrutto la Plastisavio, storica azienda di Cella di Mercato Saraceno, costringendo all’evacuazione due famiglie vicine. Le fiamme si sono rapidamente propagate tra le strutture, lasciando dietro di sé un panorama di distruzione. Sul luogo sono intervenute nove squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. La comunità si stringe attorno alle vittime di questa tragedia, mentre le indagini cercano di chiarire le cause dell’incendio.

Un furioso incendio ha letteralmente distrutto la Plastisavio, grande azienda di Cella di Mercato Saraceno in via della Liberazione 25. E’ specializzata nella estrusione di laminati plastici in lastre e bobine, spessore, dimensione e finiture su misura. Erano passate da poco le 4 di ieri mattina quando sono scoppiate le fiamme che in breve tempo si sono propagate per tutto il grande fabbricato. Sul posto sono accorse nove squadre dei Vigili del Fuoco da Cesena e da Forlì, personale Anas, i carabinieri di Mercato Saraceno e il personale dell’Arpae per il controllo della salubrità dell’aria. Per precauzione sono state fatte evacuare due famiglie di persone anziane che abitano nei pressi della grande azienda di Cella di Mercato Saraceno e fatte rientrare in sicurezza salutare nelle loro abitazioni poco prima di mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it