Maxi blitz lungo il fiume Po | controlli barche e droni per fermare bracconaggio e abusi

Un maxi blitz lungo il fiume Po ha mobilitato forze dell’ordine, droni e barche per combattere il bracconaggio e gli abusi ambientali. L’operazione, svolta il 15 giugno 2025 tra Lodi e Parma, testimonia l’impegno crescente nella tutela del nostro patrimonio naturale. Un’azione decisa per preservare la biodiversità e garantire un ambiente più sicuro e rispettato per tutti. La battaglia contro gli illeciti ambientali continua, e questa è solo l’inizio...

Lodi – “ Prevenzione e repressione dei reati lungo il fiume Po, noi ci siamo!”. È crescente l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela delle aree verdi e dei fiumi. Il 15 giugno 2025, quindi, si è svolta una maxi operazione interprovinciale a tutela dell’ambiente e della legalità. Oggi, lungo i 100 chilometri del fiume Po compresi tra Lodi e Parma, è andata in scena un'importante operazione di controllo ambientale coordinata dalle polizie provinciali di Lodi, Cremona, Piacenza e Parma. Iniziativa portata avanti con il supporto dei Carabinieri Forestali e delle guardie ittico-venatorie volontarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi blitz lungo il fiume Po: controlli, barche e droni per fermare bracconaggio e abusi

In questa notizia si parla di: lungo - fiume - maxi - blitz

Un uomo si è gettato nel Tevere, ricerche in corso lungo tutto il fiume - Un uomo è stato visto tuffarsi nel Tevere, scatenando l'allerta tra i passanti. La segnalazione, arrivata questa mattina al numero unico per le emergenze, ha mobilitato le autorità e i soccorsi.

LIVE Maxi-rapina in un centro logistico di Lacchiarella (Milano): mezzi incendiati e chiodi sparsi lungo le strade durante l'assalto Vai su Facebook

Maxi blitz lungo il fiume Po: controlli, barche e droni per fermare bracconaggio e abusi; Blitz nei ristoranti cinesi, scoperto un ‘esercito’ di lavoratori sfruttati; Blitz della Dda: 3.800 tonnellate di liquami bovini sversati a fiume. Funzionario regionale accusato di corruzione.

Palermo, duro colpo alla mafia. Blitz di 2mila carabinieri, oltre 180 arresti - A Palermo nella notte è scattato un maxi blitz dei carabinieri, coinvolti duemila militari nella retata che ha portato in carcere 181 persone. Da affaritaliani.it