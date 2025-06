Max Allegri e il nuovo Milan | Xhaka e Saelemaekers nel mirino

Max Allegri si presenta come mai prima d'ora: silenzioso ma deciso, con tre obiettivi chiari per il nuovo Milan. Tra sogni e reali possibilità , spiccano in particolare Xhaka e Saelemaekers, protagonisti di una campagna di mercato infuocata. Il tecnico toscano mira a rinforzare il centrocampo con personalità ed esperienza, consapevole che la pressione sul club è alle stelle dopo le recenti sfide. E ora, la sfida più grande: convincere i top player a vestire rossonero.

Max Allegri mai così attivo, mai così silente, mai così determinato. Tra narrazione e realtà , tre sono oggi i desideri primari del “Max Rossonero Atto II“: un centravanti, Granit Xhaka e Alexis Saelemaekers. E sono soprattutto gli ultimi due ad agitare le giornate del tecnico toscano. Sul centrocampista del Bayer Leverkusen non ci sono dubbi. Il nuovo Milan deve avere esperienza e personalità davanti alla difesa, perché la pressione è alta dopo una stagione disastrosa ma, al tempo stesso, gli impegni più rarefatti (raduno il 7 luglio, prima amichevole il 23 a Singapore contro l’Arsenal). Servono spalle larghe, cervelli navigati, a 18 milioni si può chiudere, il problema è il contratto per un giocatore di 32 anni che in Germania è coperto sino al 2028. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Max Allegri e il nuovo Milan: Xhaka e Saelemaekers nel mirino

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

