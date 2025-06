Mauro Macchi di Accenture | Un' Europa unita per l' adozione dell' intelligenza artificiale

Il tempo per riflettere si è ormai esaurito. Mauro Macchi, CEO di Accenture per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, ci invita a unire le forze per un'Europa protagonista nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Solo attraverso un fronte comune, con infrastrutture condivise e un approccio federato, possiamo trasformare le sfide in opportunità e scrivere un nuovo capitolo di innovazione. È il momento di agire, insieme.

Mauro Macchi, ceo di Accenture per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, lancia un appello per un'Europa unita nell'adozione dell' intelligenza artificiale, con un focus sull'urgenza di superare la frammentazione attuale con un approccio federato e infrastrutture comuni. "L'Europa può guidare la nuova rivoluzione industriale. E dobbiamo farlo insieme" come, la storia insegna, facemmo con l'Airbus negli anni '70. "Il tempo per riflettere si è esaurito: L'Intelligenza artificiale deve essere considerata un'urgenza strategica, sia a livello europeo che nazionale, perché mentre il mondo accelera, noi non possiamo permetterci di rallentare" è tranchant il ceo di Accenture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mauro Macchi di Accenture: Un'Europa unita per l'adozione dell'intelligenza artificiale

In questa notizia si parla di: europa - intelligenza - artificiale - mauro

«Serve un’Europa più forte e che colmi il ritardo nell’intelligenza artificiale» - Per un’Europa più forte, è essenziale colmare il ritardo nell’intelligenza artificiale. Nell’assemblea per gli 80 anni di Confindustria Piacenza, si è collegato con il MIT di Boston il premio Nobel Daron Acemoglu, che ha risposto alle domande del giornalista Andrea, evidenziando l’urgenza di investimenti e innovazione per mantenere la competitività globale.

Un bel dialogo con Mauro Magatti su Papà Leone XIV e l'intelligenza artificiale. Leggi qui Vai su Facebook

Oltre l'Intelligence e l'Intelligenza Artificiale: la metamorfosi del mondo secondo Mario Caligiuri alla 13a Cyber Crime Conference; Mario Draghi vorrebbe l’Unione Europea più compatta sulle cose importanti; La ricerca in Intelligenza artificiale tra libertà e potere.

Macchi, 'serve un'Europa federata per vincere la sfida dell'IA' - Mauro Macchi, ceo di Accenture per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, lancia un appello per un'Europa unita nell'adozione dell'intelligenza artificiale, con un focus sull'urgenza di superare la fr ... Da ansa.it