Maturità l’affondo di Daniele Novara | Non serve a nulla così è solo teatro Siamo fermi a Gentile

La maturità, simbolo di passaggio e crescita, è spesso vista come un traguardo imprescindibile. Eppure, Daniele Novara smaschera questa convinzione, sostenendo che il vero valore dell'esame si perda nel suo essere solo spettacolo, un mero teatro che non misura alcuna maturità reale. Secondo il pedagogista, siamo ancora ancorati alle idee di Gentile, lontani da un percorso autentico di formazione. È arrivato il momento di riflettere: la vera maturità non può ridursi a una prova.

L'esame di maturità non misura alcuna maturità reale. A lanciare questa provocazione è Daniele Novara, che in un'intervista a Il Giorno demolisce uno dei riti di passaggio più consolidati del sistema scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: maturità - daniele - novara - affondo

Daniele Novara: “Vi spiego perché l’esame di maturità è un rito folcloristico fuori dal tempo. Studenti, niente ansia: la vita è un’altra cosa” - L’esame di maturità, un rito che spesso sembriamo vivere più come una tradizione folkloristica che come un passo importante verso il futuro.

Maturità, l'affondo di Daniele Novara: Non serve a nulla, così è solo teatro. Siamo fermi a Gentile.