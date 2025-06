Maturità 2025 oltre 524mila studenti pronti ad affrontare l’esame di Stato Come sarà

Oltre 524mila studenti italiani si preparano a vivere uno dei momenti più attesi della loro vita: l'esame di maturità 2025. Tra ansie, emozioni e tanta determinazione, il countdown è iniziato per la prima prova prevista mercoledì 18 giugno. Un rito di passaggio fondamentale, che richiede concentrazione e serenità, soprattutto in un’epoca dominata dai dispositivi digitali. Ecco tutto ciò che bisogna sapere per affrontare al meglio questa sfida.

Saranno oltre 524mila i ragazzi e le ragazze che tra pochi giorni affronteranno l'esame di Stato, momento di prova e celebrato rito di passaggio. Al via il conto alla rovescia per la prima prova della Maturità, prevista per mercoledì 18 giugno. Divieto tassativo di smartphone e altri dispositivi digitali.

Maturità dal 18 giugno: al via il conto alla rovescia per oltre 9mila studenti - Dal 18 giugno inizia il countdown per oltre 9.000 studenti alle prove di maturità. Con 8.704 allievi delle superiori, 352 candidati privatisti e 227 commissioni, il percorso si arricchisce di competenze e curriculum.

Pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito le commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Vai su Facebook

