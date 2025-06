Maturità 2025 l’ultima nella forma attuale | in arrivo la riforma Valditara

Il countdown per l’Esame di Maturità 2025 è ufficialmente iniziato: mercoledì 18 giugno, oltre mezzo milione di studenti italiani affronteranno l’ultimo esame nella sua forma attuale. Ma questa potrebbe essere davvero l’ultima volta, perché il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato una riforma che rivoluzionerà la prova, riportando al centro i valori e le competenze degli studenti. Prepariamoci a un cambiamento epocale che cambierà il volto dell’esame di maturità.

Mercoledì 18 giugno 2025 prenderà il via l’Esame di Maturità 2025 per oltre mezzo milione di studenti italiani. Sarà però, con ogni probabilità, l’ultima edizione nella sua veste attuale. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato una riforma destinata a ridefinire profondamente il senso e la struttura dell’esame, riportando al centro la . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Ultima campanella. La maturità dal 18. Esami per i debiti: i presidi anticipano - L'ultima campanella si avvicina e con essa l'emozione della maturità! In Lombardia, il 7 giugno segnerà la fine dell'anno scolastico, ma già il 6 molte scuole chiuderanno per il referendum.

