Matteo Galassi è d’argento agli Europei di Genova Sul podio anche Santarelli Oro all’ucraino Svichkar

Gli Europei di Genova si tingono di emozioni e medaglie grazie ai talenti italiani. Matteo Galassi, con la sua performance eccellente, sfiora il titolo continentale nella prima esperienza internazionale, conquistando una splendida medaglia d’argento. La giornata si illumina ulteriormente con l’oro di Santarelli e il bronzo di Svichkar, confermando il grande momento del judo italiano. Una manifestazione che lascia il segno e scatena la passione degli appassionati.

Matteo Galassi fa sognare agli Europei di Genova e sfiora un clamoroso titolo continentale alla sua prima esperienza. Il romagnolo si ferma solo in finale contro l’ucraino Roman Svichkar con il punteggio di 15-11 al termine. Resta una splendida medaglia d’argento per Galassi, che in questa stagione ne aveva già conquistata una ai Mondiali Under 20. Sul podio è doppietta azzurra, visto che sul gradino più basso del podio ci sale Andrea Santarelli, che si mette al collo il bronzo (seconda medaglia europea individuale della carriera) dopo aver perso il derby contro Galassi con il punteggio di 15-8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Galassi è d’argento agli Europei di Genova. Sul podio anche Santarelli. Oro all’ucraino Svichkar

