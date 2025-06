Matri sicuro | Mondiale per Club? La favorita è chiara per la Juve sarebbe importante una cosa

Alessandro Matri, ex attaccante, si mostra entusiasta in vista del debutto della Juve nel Mondiale per Club negli Stati Uniti, sottolineando l’importanza di questa prima edizione e le sfide che essa presenta. Con Giuseppe Rossi che analizza la rosa e le opportunità della squadra, il calcio italiano aspetta con trepidazione un evento che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia bianconera. La stagione promette grandi emozioni: restate con noi per scoprire come si svilupperà questa avventura!

Le parole di Alessandro Matri, ex attaccante, in vista dell'esordio della Juve nel Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti Giuseppe Rossi ha parlato a Tuttosport del Mondiale per Club e della rosa della Juve. NUOVA COMPETIZIONE – «Sono curioso perché è la prima edizione, arriva in un momento particolare e forse le condizioni non sono le migliori per gli europei. Ma .

