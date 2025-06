Matri non dimentica il passato | La Juve è sempre la Juve Si sta ricostruendo sarebbe importante che…

Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus, ha condiviso le sue impressioni sull’inizio del Mondiale per Club, sottolineando come la storia e il passato bianconero siano ancora vivi nel suo cuore. La Juve, con il suo percorso di ricostruzione, si sta preparando a scrivere nuove pagine di successo. È un momento di grandi sfide che ci ricorda quanto sia importante mantenere vivo lo spirito di perseveranza e passione, proprio come nel passato.

Matri, ex attaccante della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni sull’inizio del Mondiale per Club. Ecco le sue dichiarazioni. Ad AS ha parlato l’ex attaccante bianconero Alessandro Matri. Il Mitra ha tracciato una panoramica sull’inizio del Mondiale per Club, di seguito riportate le sue dichiarazioni. MONDIALE PER CLUB – « Sono curioso perché è la prima edizione, arriva in un momento particolare e forse le condizioni non sono le migliori per gli europei. Ma i migliori al mondo sono qui, non c’è dubbio ». CHI VEDE COME FAVORITI – «Sembra l’anno del PSG. Sono in gran forma e si sono guadagnati il??rispetto di tutti con la loro tripletta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Matri non dimentica il passato: «La Juve è sempre la Juve. Si sta ricostruendo, sarebbe importante che…»

In questa notizia si parla di: juve - matri - dimentica - passato

Conte alla Juve, Matri lo vedrebbe meglio altrove: «I bianconeri sono di più per lui, ma la situazione ideale è un’altra…» - Alessandro Matri esprime le sue riserve riguardo al possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus.

Oggi vi voglio vedere commentare come se non ci fosse un domani #Juventus Dusan si o Vlahovic no una questione di dobloni Vai su Facebook

Matri: «La Juve è sempre la Juve. Si sta ricostruendo».

Matri non dimentica il passato: «La Juve è sempre la Juve. Si sta ricostruendo, sarebbe importante che…» - Matri, ex attaccante della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni sull’inizio del Mondiale per Club. Lo riporta juventusnews24.com