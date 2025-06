Martusciello tuona da Durazzano | Molti assessori della giunta De Luca sono signor nessuno

Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania, non ha risparmiato critiche alla giunta De Luca durante l’inaugurazione della sede a Durazzano. Con franchezza, ha sottolineato come molti assessori siano “signor nessuno”, privi di radicamento locale e senza reale conoscenza delle comunità. Una diagnosi dura, ma che apre il dibattito sulla qualità dell’amministrazione regionale. Conoscere davvero il territorio è il primo passo per un cambiamento radicale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Giunta De Luca? Salvo solo Caputo e Fortini”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania, durante l’inaugurazione della nuova sede del partito a Durazzano, in provincia di Benevento. “ Molti assessori – ha aggiunto – sono dei signor nessuno, privi di radicamento territoriale e senza alcuna conoscenza delle comunità che sono chiamati ad amministrare.Conosco Antonio Marchiello, anche lui sopra la sufficienza, e ho stima per Nicola Caputo, che ha preso 42mila voti alle Europee.Per il resto, non salverei nessuno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

