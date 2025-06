Martesana la marcia per la pace | il video

Gorgonzola, nastri colorati, bandiere e slogan. Nel grande corteo tante famiglie, politici e associazioni.

La Martesana manifesta per la pace. Più di mille in marcia: "No al riarmo" - tante voci unite in un grande abbraccio di speranza e solidarietà. La Martesana si mobilita con passione per dire basta alle guerre e chiedere un mondo più giusto e pacifico.

La Martesana manifesta per la pace. Più di mille in marcia: "No al riarmo" - La musica a tutto volume dalle casse su un camioncino, bandiere, nastri colorati di mano in mano ad indicare "rete" e unità di intenti, tante bandiere con i colori della pace, e un unico, solo, unanim ...