Marta Fascina verso l’affitto di Villa San Martino | formalizzazione imminente per la storica dimora di Berlusconi

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, si avvicina una svolta importante per Villa San Martino: Marta Fascina, ultima compagna dell’ex premier, potrebbe formalizzare presto un contratto di locazione per rimanere nella storica residenza di Arcore. Una decisione che segna un passaggio cruciale nella gestione patrimoniale della famiglia e nella vita della deputata di Forza Italia. La vicenda si arricchisce di interesse e attesa, lasciando intravedere nuove prospettive per questa icona della politica italiana.

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, si delinea una svolta nella gestione del patrimonio immobiliare della famiglia e nella posizione di Marta Fascina, ultima compagna dell'ex premier. La deputata di Forza Italia sarebbe infatti prossima alla firma di un contratto di locazione per continuare a vivere in una porzione di Villa San Martino, la storica residenza di Arcore che ha rappresentato per decenni il cuore dell'impero politico e mediatico berlusconiano. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, le trattative tra Fascina e i legali di Fininvest sarebbero in fase avanzata per definire una formula giuridica che regolarizzi la presenza della parlamentare nella dimora dove ha continuato a vivere dopo il decesso del Cavaliere, avvenuto nel giugno 2023.

