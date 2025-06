Mariano trovato senza vita in mare è giallo a Cagliari | l’ipotesi sulla morte

Cagliari si risveglia sotto il peso di un mistero che scuote il cuore della comunità: Mariano Olla, un ragazzo di soli 16 anni, è stato trovato senza vita in mare in circostanze ancora avvolte nel segreto. La spiaggia isolata e il silenzio dell’alba sono testimoni di un evento che ha lasciato tutti chiedersi cosa sia realmente accaduto quella notte tra il 13 e il 14 ottobre. La verità potrebbe essere più vicina di quanto sembri, se solo si guardasse oltre il velo del dolore.

Cagliari, il 16enne Mariano Olla trovato morto in mare: l'ipotesi sulla morte. Una spiaggia appartata, il silenzio dell'alba, e un corpo senza vita. Cagliari si sveglia sconvolta da una tragedia inspiegabile, mentre in città si rincorrono domande senza risposta. Un ragazzo di sedici anni, Mariano Olla, non tornerà più a casa, e il mistero che circonda le sue ultime ore ha scosso l'intera comunità. Ma cosa è davvero successo la notte tra il 13 e il 14 giugno tra le insenature di Su Siccu e il lungomare di Sant'Elia?

La tragedia di Mariano Olla: il 16enne trovato morto in mare a Cagliari - Cagliari piange la tragica scomparsa di Mariano Olla, il 16enne di Sestu trovato senza vita sulla spiaggia di Sant’Elia.

