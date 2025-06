Mariano Olla svelato il mistero del party in spiaggia | Lui c' era gli amici confermano Tutti i punti da chiarire

Il mistero che avvolge la tragica scomparsa di Mariano Olla, il giovane di 16 anni ritrovato senza vita in spiaggia lo scorso 14 giugno, si fa più chiaro. Gli amici confermano la presenza del ragazzo alla festa e forniscono dettagli cruciali sui momenti prima della tragedia. Ora, l’attenzione si concentra su tutti i punti ancora da chiarire, affinché si possa fare piena luce su questa drammatica vicenda.

Cadavere trovato in acqua in un porticciolo turistico vicino ai locali della movida: è di Mariano Olla, aveva 16 anni. Sul corpo nessuna violenza - L’attonita comunità di Cagliari si trova di fronte a un enigma inquietante: il corpo di Mariano Olla, 16 anni, trovato senza segni di violenza nel porticciolo di Su Siccu.

