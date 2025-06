Mariano Olla le domande senza risposta | come è potuto annegare in un metro e mezzo d' acqua? La verità dall' autopsia

Le domande senza risposta su Mariano Olla si moltiplicano: come è stato possibile che sia annegato in appena un metro e mezzo d'acqua? La verità emergente dall'autopsia solleva più dubbi che certezze. Con chi era, se era solo o meno? Perché nessuno ha chiamato i soccorsi? Le ombre che avvolgono la sua morte alimentano sospetti e interrogativi ancora irrisolti, lasciando tutti sospesi tra realtà e mistero.

Con chi era? Possibile fosse solo? E se non lo era, perché nessuno ha chiamato i soccorsi? C'era qualcosa da nascondere? Gli interrogativi sulla morte di Mariano Olla si fanno pressanti..

Cadavere trovato in acqua in un porticciolo turistico vicino ai locali della movida: è di Mariano Olla, aveva 16 anni. Sul corpo nessuna violenza - L’attonita comunità di Cagliari si trova di fronte a un enigma inquietante: il corpo di Mariano Olla, 16 anni, trovato senza segni di violenza nel porticciolo di Su Siccu.

Mariano Olla, indagini in corso sul caso del 16enne trovato morto in spiaggia a Cagliari: si lavora sulle ultime ore di vita del giovane; Cagliari, il giallo della morte di Mariano Olla: attesa per l’autopsia; Cagliari, trovato in acqua nel porticciolo turistico il cadavere di un 16enne.

E se non lo era, perché nessuno ha chiamato i soccorsi?