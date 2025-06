Mariano Olla com' è morto il 16enne trovato in acqua nel porto | la festa in spiaggia finita in tragedia Cosa sappiamo

Una tranquilla serata in spiaggia si è trasformata in un dramma, lasciando la comunità sgomenta. Mariano Olla, il 16enne trovato senza vita in acqua nel porto, è al centro di un'inchiesta che cerca di fare luce sugli eventi tragici di ieri notte tra il porticciolo di Su Siccu e la passeggiata. Le indagini sono appena iniziate, ma ci auguriamo di scoprire presto cosa abbia realmente portato a questa perdita inaspettata.

Una festa in spiaggia finita in tragedia. È una delle ipotesi, ma le indagini per capire che cosa sia successo ieri notte nell'arenile tra il porticciolo di Su Siccu e la passeggiata sul.

Tragedia nella spiaggia di Sant’Elia a Cagliari. Recuperato in mare il corpo di un 16enne residente a Sestu. Mistero sulle cause della morte. Il giovane potrebbe aver partecipato a una festa che si è svolta nella zona. Il servizio di Massimiliano Rais #videolina Vai su Facebook

Riporta ansa.it: Si chiamava Mariano Olla il 16enne trovato senza vita a poca distanza dalla riva davanti alla spiaggetta del parcheggio Cuore, lo spazio utilizzato come posteggio per le auto in occasione delle partit ...