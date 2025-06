Marianelli e il futuro dell’Università di Perugia | una scelta che conta

Marianelli e il futuro dell’Università di Perugia rappresentano una scelta che conta. Buon voto: perché scegliere è un atto di responsabilità che plasmerà il domani accademico e sociale della nostra comunità. Chi non partecipa, infatti, delega gli altri a decidere al suo posto. Ricordiamo che, in alcuni casi, l’astensione può essere una strategia di voto, ma in generale, ogni voce è essenziale per costruire un futuro condiviso. Con il tuo voto, puoi fare la differenza.

Lo stesso meccanismo è applicabile al primo turno delle elezioni per il Rettorato dell'Università degli Studi di Perugia, una delle sfide istituzionali che abbiamo deciso di seguire da vicino.

