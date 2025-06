Marcia per Gaza | il video

La marcia per Gaza, con oltre diecimila partecipanti tra Marzabotto e Monte Sole, si è trasformata in un potente appello per la pace. La manifestazione nazionale "Save Gaza - Fermate il governo di Israele" ha visto il coinvolgimento di più di 130 realtà, tra cui Acli, Arci, Anpi, Cgil e numerosi Comuni emiliani. Un gesto collettivo che ribadisce l’urgenza di fermare le violenze e promuovere il dialogo. La speranza di un futuro di pace si fa sentire forte e chiara.

