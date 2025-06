Marcelletti il decano dei farmacisti | A 103 anni sono ancora al lavoro

Arnaldo Marcelletti, il decano dei farmacisti, conquista non solo il cuore di Tolentino ma anche il rispetto di tutta Italia. A 103 anni, ancora al lavoro, incarna passione, dedizione e una vita dedicata alla cura degli altri. La sua storia è un esempio di impegno e amore per la professione, tramandato di generazione in generazione. Per celebrare questo traguardo, i figli gli hanno dedicato un libro fotografico intitolato “Una persona speciale”.

Tolentino (Macerata), 15 giugno 2025 – Una vita da farmacista. Martedì scorso Arnaldo Marcelletti ha compiuto 103 anni. Speziale dal lontano 1945: ottant’anni dedicati alla sua professione, tutti trascorsi tra le mura della farmacia di via Roma, a Tolentino. Un grande sapere tramandato ai figli, Alberto e Aldo, che per questo importante traguardo hanno voluto dedicargli un libro fotografico: “Una persona speciale”, con gli scatti del maestro di fama mondiale Maurizio Galimberti. Il regalo è stato presentato in occasione del compleanno, al Politeama, a cui hanno partecipato anche Luciano Diomedi, presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Macerata, e l’ex presidente di Federfarma Ida Maria Kaczmarek, al timone della federazione per 14 anni (ha passato il testimone pochi giorni fa). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marcelletti, il decano dei farmacisti: “A 103 anni sono ancora al lavoro”

In questa notizia si parla di: anni - marcelletti - decano - farmacisti

