Mara Venier conquista la HBO | la sua intervista ad Amanda Lear finisce in un documentario USA

Mara Venier sbarca oltreoceano in un documentario di HBO? Sì, anche se non come protagonista, facendo esattamente quello che fa ogni domenica su Rai 1. Mara Venier non smette mai di stupirci e dopo una carriera costellata di successi in casa Rai, la signora della domenica conquista anche il pubblico americano, con un cameo inatteso. La conduttrice è infatti presente in un nuovo documentario HBO. Diretto da Zackary Drucker, regista e attivista trans, il progetto è stato presentato al Sundance Film Festival e adesso è disponibile anche in streaming sulla piattaforma americana. HBO, Mara Venier e una clip diventata cult Il filo conduttore di Enigma, il documentario di HBO, è il legame tra due figure iconiche come Amanda Lear e April Ashley, artiste e attiviste . 🔗 Leggi su Movieplayer.it