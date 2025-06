Mappa bussola e fatica nella corsa tra i boschi vince chi non si perde

Tra i verdi sentieri del Trentino si sfidano i giovani atleti ai Mondiali juniores di Orienteering, uno sport che da 50 anni unisce avventura e strategia. In un territorio ricco di natura, la vera vittoria non è solo sulla mappa, ma nel saper mantenere la rotta tra boschi e fatica. Alla fine, vince chi non si perde: un insegnamento prezioso anche nella vita quotidiana.

In Trentino i Mondiali juniores di Orienteering. Uno sport con migliaia di tesserati anche in Italia e che quest’anno compie 50 anni. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Mappa, bussola e fatica, nella corsa tra i boschi vince chi non si perde

