Manuela Murgia uccisa 30 anni fa il genetista Giardina | Se c'è Dna estraneo sui vestiti lo troveremo

Sono passati 30 anni dalla tragica perdita di Manuela Murgia, e il mistero attende ancora una soluzione. Emiliano Giardina, genetista di fama, rivela che se sui vestiti della giovane ci fosse traccia di DNA estraneo, potrebbe essere la chiave per svelare la verità . La riapertura del caso e l’iscrizione dell’ex fidanzato tra gli indagati riaccendono le speranze di fare giustizia. Continua a leggere.

A Fanpage.it parla il genetista Emiliano Giardina, consulente della famiglia di Manuela Murgia per gli accertamenti tecnici non ripetibili sui vestiti della 16enne trovata morta nel canyon della necropoli di Tuvixeddu a Cagliari il 5 febbraio del 1995. Il caso è stato riaperto pochi mesi fa e l’ex fidanzato dell’epoca è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: manuela - murgia - genetista - giardina

Manuela Murgia non si suicidò, la svolta clamorosa dopo 30 anni a Cagliari: indagato l’ex fidanzato - Una nuova luce si fa strada sulla tragica morte di Manuela Murgia, avvenuta nel 1995. Dopo tre decenni, l'ex fidanzato è indagato per omicidio volontario, rovesciando le convinzioni consolidate che classificavano il caso come un suicidio.

Elisabetta Murgia ricorda ancora quell’ultima notte di 30 anni fa accanto a sua sorella Manuela: «Dormivamo nella stessa stanza, era il 3 febbraio del 1995. Quella sera si voltò verso il muro e non mi parlò come ogni sera». La prima stranezza raccolta da Elisa Vai su Facebook

Manuela Murgia uccisa 30 anni fa, il genetista Giardina: Se c'è Dna estraneo sui vestiti, lo troveremo; Manuela Murgia, perché l'indagine è stata riaperta dopo 30 anni. Il ruolo del genetista dei casi Garlasco e Yara e i due tentativi falliti; Manuela Murgia: esperto di fama nazionale nel team investigativo.

Manuela Murgia uccisa 30 anni fa, il genetista Giardina: “Se c’è Dna estraneo sui vestiti, lo troveremo”

Secondo fanpage.it: it parla il genetista Emiliano Giardina, consulente della famiglia di Manuela Murgia per gli accertamenti tecnici non ripetibili sui vestiti ...