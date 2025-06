Manu Chao tra i grandi protagonisti dell' estate pescarese | il concerto all' ex Caserma Di Cocco

Manu Chao, tra i grandi protagonisti dell’estate pescarese, conquista il pubblico con il suo concerto "Ultra acoustic" all’ex caserma Di Cocco il 7 agosto alle 21. Dopo il successo di “Viva tu”, il nuovo singolo appena uscito, il musicista francese si prepara a regalare un’esperienza indimenticabile, accompagnato sul palco da Lucky Salvadori, il funambolo degli... È una notte da non perdere all’insegna della musica e della magia.

Manu Chao grande protagonista dell’estate pescarese con il concerto "Ultra acoustic", sulla scia di “Viva tu” il nuovo singolo appena uscito, che si terrà il 7 agosto alle 21 nell’ex caserma Di Cocco. Con la sua chitarra Manu sarà accompagnato sul palco da Lucky Salvadori funambolo degli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Manu Chao tra i grandi protagonisti dell'estate pescarese: il concerto all'ex Caserma Di Cocco

In questa notizia si parla di: manu - chao - estate - pescarese

“A me mi piace” feat. Manu Chao, il nuovo singolo di Alfa - A Genova, Alfa lancia il suo nuovo singolo "A me mi piace" feat. Manu Chao, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

MANU CHAO LIVE – ESTATE 2025 Dopo il ritorno discografico con l’album Viva Tu, Manu Chao torna in concerto in Italia con tre tappe speciali dal nord al sud. Una chitarra, una voce e un’energia capace di unire persone, lingue e culture. Date del tour Vai su Facebook

Manu Chao tra i grandi protagonisti dell'estate pescarese: il concerto all'ex Caserma Di Cocco; ‘Febbre’ Manu Chao all’Ex Caserma Cocco, Musica Pescara; Pescara, uno spazio per i bambini in piazza Salotto.

Evento d’estate. Un’icona della musica in riva al Bidente:. Manu Chao a S. Sofia - iberico terrà venerdì 1° agosto l’unico concerto in regione del suo tour ‘Ultra Acustic’, un appuntamento a cura di. Da msn.com