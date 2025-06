Mani in carta- laboratorio di gioielli per adulti

scoprire il fascino dell'arte contemporanea attraverso un'attività creativa e coinvolgente. Immergiti nel mondo della carta, lasciati ispirare dalla mostra e crea pezzi unici che riflettano il tuo stile personale. Un'esperienza che unisce divertimento, fantasia e maestria, perfetta per riscoprire il piacere di creare con le proprie mani. Unisciti a noi e trasforma la tua passione in arte!

Ispirato dalla mostra "L'Arte addosso. Gioielli d'artista", i Servizi Educativi della cooperativa Solidarietà e Lavoro propongono un laboratorio dedicato alla realizzazione di originali orecchini di carta. Un'opportunità imperdibile per adulti che desiderino esplorare la propria vena artistica e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Mani in carta- laboratorio di gioielli per adulti

In questa notizia si parla di: laboratorio - carta - gioielli - adulti

Al Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo - Genova domenica 22 giugno il laboratorio di gioielli per adulti “Mani in Carta” Vai su Facebook

Mani in carta- laboratorio di gioielli per adulti; Mani in carta, visita alla mostra e laboratorio di gioielli a Castello D'Albertis; Gioielli di carta: microlab di riciclo creativo.

Mani in carta- laboratorio di gioielli per adulti - Gioielli d'artista", i Servizi Educativi della cooperativa Solidarietà e Lavoro propongono un laboratorio dedicato alla realizzazione di originali orecchini di c ... Lo riporta genovatoday.it