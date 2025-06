Manchester United il nuovo obiettivo dei Red Devils spinge Hojlund fuori dalla squadra | l’Inter osserva

Il Manchester United si prepara a rivoluzionare il proprio attacco puntando su Hugo Ekitiké, un obiettivo che potrebbe innescare un effetto domino nel calcio europeo. L'interesse dei Red Devils mette a rischio la permanenza di Hojlund e apre le porte a un possibile trasferimento all'Inter, che osserva attentamente ogni mossa. La corsa per l'attacco perfetto è appena iniziata: il futuro si decide questa stagione.

Manchester United, nuovo obiettivo per l'attacco: il suo arrivo può scatenare un effetto domino che può portare Hojlund all'Inter Il Manchester United guarda ancora in Bundesliga per rinforzare l'attacco e ha individuato in Hugo Ekitiké il nuovo grande obiettivo. Dopo l'arrivo di Matheus Cunha, il club inglese punta sull'attaccante francese classe 2002, protagonista di una .

