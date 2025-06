Manchester City-Wydad | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei appassionato di calcio e non vuoi perdere nemmeno un minuto di questa sfida di Mondiale per Club, scopri dove vedere Manchester City-Wydad, l’orario, le probabili formazioni e tutte le ultime novità. Preparati a vivere un match emozionante al Lincoln Financial Field di Philadelphia! Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate.

Al Lincoln Finacial Field di Philadelphia andrà in scena la sfida di Mondiale per Club e Manchester City-Wydad: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Lincoln Finacial Field di Philadelphia si giocherà la gara valevole per Mondiale per Club tra Manchester City-Wydad.

Manchester City-Wydad verrà trasmessa in diretta su DAZN, che manderà in onda tutta la competizione in forma gratuita.