Mamma di due figli uccisa in strada a coltellate a Tolentino | fermato l' ex marito era seduto su una panchina davanti al cadavere

Una tragedia sconvolgente scuote Tolentino: una donna di 45 anni, madre di due figli, è stata brutalmente assassinata in strada davanti a tanti testimoni. L’ex marito, seduto su una panchina vicino al corpo, è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine. Un gesto che lascia senza parole e che solleva domande su dolore, follia e violenza familiare. La città si stringe nel dolore, mentre si cerca di fare luce su questa terribile vicenda.

TOLENTINO - L'ha uccisa in strada, davanti a decine di persone che in quel momento affollavano viale Benadduci a Tolentino. Ha infierito sulla donna - 45 anni, mamma di due figli - con.

Una donna 45enne di origine albanese, madre di due figlie, è stata uccisa a coltellate in strada a Tolentino (Macerata). E' avvenuto poco dopo le 20 in viale Benadduci, pieno centro cittadino davanti a decine di persone che affollavano la via. Ad uccidere a c Vai su Facebook

