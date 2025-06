Maltratta la compagna arrestato dalla polizia a Napoli

Una notte di tensione a Napoli: un uomo di 47 anni, accusato di maltrattamenti e violenza contro la propria compagna, è stato arrestato dalla polizia in piazza Sant’Alfonso a Marinella. Nonostante abbia opposto resistenza e sferzato calci contro l’auto della donna, l’intervento tempestivo degli agenti ha evitato il peggio. La sorveglianza e la fermezza delle forze dell’ordine hanno impedito una tragedia più grave, dimostrando ancora una volta l’importanza della tutela delle vittime.

Nonostante fossero già giunti sul posto gli agenti della polizia ha iniziato a sferrare calci contro l'auto, sulla quale c'era la sua compagna, per poi afferrare la donna per un braccio ma il tempestivo intervento dei poliziotti ha evitato l'escalation di violenza. In manette è così finito un 47enne, napoletano. È stato bloccato la scorsa notte in piazza Sant'Alfonso a Marinella, alla periferia di Napoli. Gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti per la segnalazione di una donna aggredita dal proprio compagno.

