Maltempo violenta grandinata in Valtrebbia e Valnure

una allerta meteo di livello arancione, e i cittadini hanno vissuto momenti di grande apprensione. La violenta grandinata ha causato danni alle colture, alle auto e alle abitazioni, lasciando dietro di sé un paesaggio segnato dalla forza della natura. In questo scenario, la comunità si mobilita per affrontare le conseguenze e ripartire con rinnovata determinazione.

Nel pomeriggio del 15 giugno, come previsto, su parte della provincia è arrivato il maltempo. Particolarmente colpite le zone di Rivergaro e Travo nonché la Valnure a Bettola, Vigolzone e Pontedellolio. Qui si sono abbattute violente grandinate miste a forti temporali. Era stata proclamata.

