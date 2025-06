Maltempo in montagna | due escursionisti salvati dal temporale

Una domenica di paura e speranza in val di Fassa, dove il maltempo improvviso ha messo a rischio la vita di due escursionisti sulla via Steger del Catinaccio. Fortunatamente, gli operatori del soccorso alpino sono intervenuti tempestivamente, dimostrando ancora una volta il loro valore. Proprio a causa del...

Momenti di paura nel pomeriggio di sabato 14 giugno per due escursionisti che sono rimasti bloccati da un forte temporale sulla via Steger sul Catinaccio, in val di Fassa. In loro aiuto sono accorsi gli operatori del soccorso alpino che li hanno recuperati e messi in salvo. Proprio a causa del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Maltempo in montagna: due escursionisti salvati dal temporale

In questa notizia si parla di: escursionisti - temporale - maltempo - montagna

Paura in montagna, due escursionisti sorpresi dal temporale: li salvano i vigili del fuoco - Due escursionisti sorpresi da un violento temporale in pericolosa posizione a Esino Lario (Lecco) sono stati salvati dai vigili del fuoco.

LUSIANA CONCO: GOMAROLO E SANTA CATERINA FLAGELLATE DAL MALTEMPO. I CITTADINI RIPULISCONO I PAESI Sono state Gomarolo e Santa Caterina le zone più colpite dal temporale che ieri. Gli abitanti delle zone colpite non sono stati a Vai su Facebook

Maltempo in montagna: due escursionisti salvati dal temporale; Temporale con fulmini in val di Fassa, salvati due escursionisti - Montagna; Paura in montagna, due escursionisti sorpresi dal temporale: li salvano i vigili del fuoco.

Paura in montagna, due escursionisti sorpresi dal temporale: li salvano i vigili del fuoco

Scrive msn.com: I due escursionisti, mal equipaggiati, sono stati sorpresi dal maltempo durante una gita sulla Grigna.