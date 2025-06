Maltempo in arrivo | temporali e allerta su tredici regioni

Il cielo italiano si prepara a un brusco cambiamento: temporali in arrivo e allerte su tredici regioni, mentre il contrasto tra calura estiva e correnti fredde dall’Atlantico si fa più intenso. Le nuvole scure stanno già influenzando le attività quotidiane, spingendo tutti a muoversi con maggiore prudenza. In questo scenario di instabilità, la Protezione Civile si conferma un punto di riferimento fondamentale per affrontare ogni emergenza.

Il cielo italiano vive ancora contrasti forti tra calura estiva e correnti fresche dall'Atlantico. La popolazione osserva nuvole scure e valuta spostamenti con maggiore prudenza. Le previsioni meteo restano tema di conversazione in piazze, uffici e social network. Le istituzioni ricordano il ruolo decisivo della Protezione civile in ogni fase di emergenza. Squadre di volontari controllano fiumi, colline e strade principali con turni serrati. Gli operatori mantengono linee telefoniche aperte per segnalazioni e richieste di aiuto.

