Maltempo in arrivo allerta gialla per temporali anche intensi

Preparatevi a fronteggiare il maltempo: un’allerta gialla per temporali intensi si avvicina domenica 15 giugno, con possibili danni e rischi locali. Le precipitazioni, concentrate nel pomeriggio e sera, potrebbero causare ruscellamenti e innalzamenti improvvisi dei livelli idrometrici. È fondamentale rimanere aggiornati e adottare le precauzioni necessarie per proteggere sé stessi e la propria proprietà. La prudenza è la prima arma contro gli eventi meteorologici estremi.

Dal pomeriggio e sera di domenica 15 giugno, sono previsti temporali sparsi, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Nelle aree interessate dai rovesci non si escludono localizzati fenomeni di ruscellamento e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Maltempo in arrivo, allerta gialla per temporali anche intensi

In questa notizia si parla di: temporali - maltempo - arrivo - allerta

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

? Allerta gialla in Lombardia: temporali in arrivo. Quando e dove http://dlvr.it/TL6xHk #AllertaGialla #MeteoLombardia #Temporali #ProtezioneCivile #Maltempo - X Vai su X

#MALTEMPO, FORTI TEMPORALI AL NORD: #GRANDINE GROSSA A MONESI, SULLE ALPI LIGURI. ALLERTA METEO PER DOMANI | FOTO Vai su Facebook

Maltempo in arrivo, allerta gialla per temporali anche intensi; Allerta meteo: temporali in arrivo nelle ore più calde della giornata; Maltempo in arrivo, scatta l’allerta meteo per temporali.

Temporali e grandine in arrivo a Nordest: scatta l’allerta gialla - Un’ondata di maltempo breve ma intenso si sta per abbattere sul Veneto e sul Friuli occidentale, con il rischio di temporali forti, grandinate e raffiche di vento. Riporta nordest24.it