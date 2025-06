Maltempo fortissima tempesta di grandine in Italia | venti oltre 100 km h

Una giornata che sembrava già calda e serena si è trasformata in un incubo: una violenta tempesta di grandine, con venti che superano i 100 km/h e uno spettacolo di fulmini impressionanti. Il maltempo ha flagellato la pianura padana, causando danni e scompiglio tra cittadini e aziende, lasciando tutti increduli di fronte a un fenomeno così potente. Scopri di più su questa calamità improvvisa e le sue conseguenze.

Nel pomeriggio di sabato 14 giugno, un'improvvisa e violenta perturbazione ha colpito la pianura padana, scatenando una tempesta che ha trasformato l'estate in un incubo. In poche ore, il cielo si è oscurato come in autunno, accompagnando raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari, grandine di dimensioni impressionanti e oltre 7.000 fulmini. Uno scenario apocalittico che ha travolto città e campagne lasciando danni e paura.