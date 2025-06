Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 16 giugno | le regioni a rischio

Preparatevi a un'ondata di maltempo in tutta Italia: un vortice ciclonico sta per sconvolgere il nostro Paese, portando temporali e condizioni avverse. La Protezione Civile ha già emesso un'allerta gialla che coinvolge tredici regioni per domani, 16 giugno. Restate aggiornati e adottate tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa giornata di instabilità , poiché il cielo potrebbe riservare sorprese inattese. Continua a leggere.

Un nuovo vortice ciclonico in arrivo sull'Italia porterà maltempo diffuso da lunedì, prima al nord e poi al centro sud. Per la giornata di domani 16 giugno la Protezione civile ha valutato un’allerta meteo gialla per temporali su tredici regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

