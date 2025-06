Malore fatale in quota biker muore durante un’escursione sul Monte Carpegna

Una tranquilla escursione in mountain bike si è trasformata in tragedia sul Monte Carpegna, al confine tra Marche ed Emilia-Romagna. Un uomo di 71 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso nei pressi del passo della cantoniera. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione dei compagni di pedalata, la tragedia è stata inevitabile. La comunità piange una perdita improvvisa e improvvisa, ricordando l’importanza della sicurezza in montagna.

Pesaro, 15 giugno 2025 – Tragedia in quota, questa mattina, sul Monte Carpegna, al confine tra Marche ed Emilia-Romagna. Un uomo di 71 anni, residente in provincia, è morto durante un'escursione in mountain bike a causa di un malore improvviso. Nei pressi del passo della cantoniera. L'allarme è scattato quando i compagni di pedalata si sono accorti che l'uomo si era accasciato a terra. Hanno subito iniziato le manovre di rianimazione, mentre un altro ha allertato il 112, che ha attivato immediatamente l'elisoccorso Icaro 02. L'equipe sanitaria è sbarcata sul posto, proseguendo per diversi minuti i tentativi di rianimazione.

