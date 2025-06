Malore durante l' escursione 34enne recuperato in Appennino dall' elicottero

Un'escursione in famiglia si trasforma in un'emergenza: un 34enne colto da un malore al passo dello Zovallo, nell’Appennino ligure, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. L’elicottero ha recuperato l’uomo, ora sotto stretta osservazione, dimostrando ancora una volta come la prontezza e la collaborazione possano fare la differenza tra il rischio e la salvezza.

Soccorsi in azione per un trentaquattrenne che ha accusato un malore durante una escursione in famiglia al monte Nero. Per l'uomo, non essendo più in grado né di proseguire né di far ritorno sui propri passi, è stato lanciato l'allarme. E, al passo dello Zovallo - valico dell'Appennino ligure.

