Makari 3 streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata replica

Se sei curioso di scoprire cosa succede a Saverio Lamanna e ai suoi alleati, non perdere la replica della terza puntata di Makari 3! Questa sera, domenica 15 giugno 2025, alle 21:30 su Rai 1, potrai rivivere le emozioni di questa avvincente serie TV. Ma se ti sei perso la diretta, ecco dove trovare streaming e repliche per non perderti neanche un minuto di questa avventura intrigante.

Questa sera, domenica 15 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata Makari 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè. Saverio Lamanna, lo "sbirro di penna", insieme all'amata Suleima e al formidabile Piccionello, in questa terza stagione dovrà affrontare quattro nuovi casi di omicidio che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate (ne "Il fatto viene dopo"); un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina ("La città perfetta"); un antico amore di Marilù che viene ucciso nel corso di un festival letterario ("Tutti i libri del mondo"); un presunto incidente all'interno di un bellissimo centro termale ("La segreta alchimia").

Makari 3 finale: ecco come si concluse la terza stagione - La terza stagione di Makari si chiude con colpi di scena che non lasciano indifferenti! I destini intrecciati dei personaggi svelano tensioni e segreti, riflettendo le sfide della vita moderna.

