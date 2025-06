Makari 3 | le anticipazioni trama e cast della terza puntata replica

Se sei curioso di scoprire cosa succede nella terza puntata di Makari 3, non puoi perdere questa replica imperdibile. Con un cast stellare guidato da Claudio Gioè e una trama avvincente che intreccia amore e mistero, questa serata su Rai 1 promette emozioni intense. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla trama e i protagonisti di questa nuova avventura televisiva. Sei pronto a immergerti nel mondo di Makari?

Questa sera, domenica 15 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata di Makari 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Marilù ha un antico amore. Si chiama Nino Ardente e, benché la loro relazione sia finita da molti anni, sono rimasti grandi amici. Nino, che in passato è stato un brillante editore, da tempo ha perso tutto e ora sbarca il lunario facendo il venditore ambulante di libri usati.

Makari 3 finale: ecco come si concluse la terza stagione - La terza stagione di Makari si chiude con colpi di scena che non lasciano indifferenti! I destini intrecciati dei personaggi svelano tensioni e segreti, riflettendo le sfide della vita moderna.

