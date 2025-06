Maignan-Milan segnali di disgelo | Tare e Allegri spingono per il rinnovo

Il futuro di Mike Maignan al Milan si fa sempre più luminoso: segnali di disgelo tra il portiere francese e la dirigenza rossonera, con Tare e Allegri pronti a spingere per il rinnovo. Mentre il centrocampo resta oggetto di attenzione, il rinnovo di Maignan potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per rafforzare la squadra. Le novità in vista alimentano l’entusiasmo dei tifosi, che attendono con ansia sviluppi concreti su questa trattativa cruciale.

Le ultimissime sul portiere francese. Novità in vista per l’estremo difensore sul quale il club rossonero vorrebbe puntare Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno concentrando le proprie attenzioni sul centrocampo. Migliorare il reparto mediano dopo la partenza di Tijjani Reijnders è d’altronde la priorità. (LaPresse) – Calciomercato.it Xhaka così sta prendendo quota, ma l’idea di del Milan è anche quella di mettere le mani su un centrocampista giovane. Oltre a Luka Modric e lo svizzero, dunque, attenzione a Guerra e Jashari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Maignan-Milan, segnali di disgelo: Tare e Allegri spingono per il rinnovo

