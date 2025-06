Mai dire Blackout | Attacco all’Iran il petrolio vola

Tra tensioni geopolitiche e alleanze in evoluzione, il mondo si trova sulla soglia di nuovi scenari. Dall’attacco all’Iran all’incertezza sul petrolio, ogni evento influenza i mercati globali. Le restrizioni cinesi, le partnership americane e il ruolo del Giappone nel GNL segnano un quadro complesso e dinamico. Ma cosa ci riserva il futuro? Scopriamolo insieme, analizzando le tendenze che stanno modellando l’economia mondiale.

Accordo USA-Cina è ancora TACO Trump? Le restrizioni cinesi sulle terre rare non sono una novità. Il Giappone a tutto GNL (americano). Israele attacca l’Iran, decollano le commodity. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mai dire Blackout | Attacco all’Iran, il petrolio vola

È guerra aperta tra Israele e Iran. Nella notte di giovedì l'attacco alle città e ai siti nucleari degli ayatollah. Nella serata di venerdì la vendetta iraniana: almeno cento missili lanciati, forti esplosioni e colonne di fumo in centro a Tel Aviv, boati a Gerusalemme.

Media: 42 palestinesi sono rimasti uccisi oggi in diversi attacchi israeliani - Dopo tre giorni di blackout totale, la connessione internet è stata ripristinata in tutta la Striscia di Gaza; “Israele non ferma le bombe e i nostri bambini muoiono di fame”, la testimonianza da Gaza in totale blackout; Guerra in Medio Oriente, tutti gli aggiornamenti | Trasferito il personale delle ambasciate Usa, timori di un attacco israeliano contro l'Iran.

Perché l’attacco di Israele all’Iran rischia di far esplodere tutto il Medio Oriente: l’analisi dell’esperto

Riporta fanpage.it: Israele ha sferrato un attacco su larga scala contro il programma nucleare iraniano, colpendo impianti strategici e alti funzionari ...