Mafia e voto di scambio | chieste 4 condanne

Un'ombra lunga sulla politica di Sciacca: quattro richieste di condanna segnano un passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata. I presunti esponenti della famiglia mafiosa sono accusati di aver stretto un patto per influenzare le scelte amministrative, tra estorsioni e illeciti. La giustizia non si ferma: il processo ora entra nel vivo, con l’obiettivo di fare piena luce su un sistema di potere corrotto.

