Mafia e politica a Sciacca | chieste 4 condanne e pene fino a vent' anni

Sciacca torna al centro dell'attenzione con un importante processo contro la criminalità organizzata. Quattro condanne richieste, con pene fino a vent'anni, per i presunti esponenti della famiglia mafiosa, accusati di aver stretto un patto per influenzare la politica locale. È un passaggio cruciale nella lotta contro il potere mafioso e la corruzione, dimostrando che nessuno è al di sopra della legge e che la giustizia non si ferma.

Quattro richieste di condanna per i presunti esponenti della famiglia mafiosa di Sciacca che avrebbero stretto un patto per condizionare la politica cittadina. Sono stati chiesti dal pubblico ministero a conclusione della requisitoria del processo con rito abbreviato. Venti anni sono stati proposti per Domenico Friscia, 61 anni; 13 anni per Giuseppe Marciante, entrambi accusati di associazione mafiosa.

