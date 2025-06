Macron in Groenlandia | Solidarietà UE e Esercitazioni Militari per la Sicurezza Artica

nate chiaramente le parole di Macron, che sottolineano l'impegno europeo e francese a preservare la sovranità di questa regione strategica. A pochi giorni dal G7, il leader francese ha voluto rafforzare il messaggio di solidarietà e unità europea di fronte alle crescenti tensioni geopolitiche nell'Artico. Con esercitazioni militari e iniziative diplomatiche, Macron ribadisce che la Groenlandia resta un patrimonio di tutti, ribadendo che "la Groenlandia non è in vendita".

"La Groenlandia non è in vendita". A una manciata di ore dal G7, a metà strada tra Europa e Americhe, il presidente francese Emmanuel Macron ha organizzato a sorpresa una tappa intermedia nel territorio artico a pochi giorni dal paventare di Washington piani militari sulla Groenlandia e Panama, in linea con quanto più volte reiterato dal tycoon. "Nessuno in Europa pensa che la Groenlandia sia in vendita o che possa essere conquistata", sono state le parole di Macron. "Sono venuto per esprimere la solidarietà della Francia e dell'Unione Europea per la sovranità e l'integrità territoriale di questo territorio e per affrontare le sue sfide, che sono quelle della crescita economica, dell'emergenza climatica, dell'istruzione", ha aggiunto il presidente francese in un punto stampa congiunto con la premier danese Mette Frederiksen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron in Groenlandia: Solidarietà UE e Esercitazioni Militari per la Sicurezza Artica

In questa notizia si parla di: groenlandia - macron - solidarietà - militari

Macron in Groenlandia per “l’unità europea” con Copenaghen - In un gesto simbolico di alleanza e visione strategica, Macron si reca in Groenlandia per rafforzare l’unità europea con Copenaghen.

