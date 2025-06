Macerone sale sul tetto di un’abitazione e minaccia i passanti | fermato col taser

Paura e sconcerto ieri a Macerone di Cesena, dove un uomo è salito sul tetto di un’abitazione, minacciando passanti con coppi e tegole. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che lo hanno fermato con un taser. Un episodio che ha scosso la comunità, dimostrando quanto sia importante intervenire tempestivamente per garantire sicurezza e tranquillità a tutti.

Paura ieri a Macerone di Cesena per un uomo a torso nudo che era salito su un tetto in via Cesenatico e minacciava di lanciare coppi e tegole sulle auto parcheggiate in strada, accanto alla casa. Alcuni automobilisti hanno notato l’uomo, un tunisino già conosciuto dalle forze dell’ordine, che minacciava anche di farsi male. In mattinata aveva dato in escandescenze anche in altre parti della città. Sul posto sono giunti una ambulanza del 118, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. Immobilizzato con il taser, l’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ ospedale Bufalini e poi in Commissariato per accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it