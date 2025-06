macchine agricole esposte alla fiera commerciale cina africa

La quarta edizione della Fiera economica e commerciale Cina-Africa a Changsha si conferma un importante palcoscenico di innovazione e collaborazione nel settore agricolo. Le macchine agricole esposte testimoniano l’avanzamento tecnologico e le nuove opportunità di partnership tra i due continenti, aprendo la strada a un futuro agro-industriale più sostenibile e produttivo. Un evento che promette di rivoluzionare il modo in cui coltiviamo e coltiviamo il progresso, dimostrando che...

Un espositore (a destra) presenta macchine agricole a un visitatore (a sinistra) durante la quarta edizione della Fiera economica e commerciale Cina-Africa al Changsha International Convention and Exhibition Center di Changsha, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 14 giugno 2025. La quarta edizione della Fiera economica e commerciale Cina-Africa si e' aperta giovedi' nella citta' centrale cinese di Changsha, evidenziando l'impegno del piu' grande Paese in via di sviluppo del mondo a rafforzare i legami con l'Africa, il continente con il maggior numero di nazioni in via di sviluppo. I produttori cinesi di macchine agricole che partecipano alla fiera hanno adattato alcuni dei loro prodotti alla topografia, al clima e all'ambiente agricolo dei Paesi africani, in modo da fornire una serie di soluzioni di macchinari su misura per le esigenze critiche degli operatori agricoli del luogo.