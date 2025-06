Ma il sindaco blinda l’assessora | Tutte le decisioni sono condivise

Il sindaco Massimo Mezzetti difende con fermezza l’assessora Alessandra Camporota, nonostante le richieste di dimissioni provenienti dalla cittadinanza. Nel cuore di Modena, tra degrado urbano e insicurezza, emerge la tensione tra amministrazione e cittadini che chiedono risposte concrete. La sfida di garantire sicurezza e senso di comunità si fa sempre più pressante, e il ruolo dell’assessora resta al centro di un dibattito acceso, perché il diritto alla sicurezza in città, sottolinea Mezzetti, è una priorità ineludibile.

Dall'assemblea di 200 persone ' Modena merita di più ' su degrado urbano e insicurezza si è levata giovedì sera la richiesta di dimissioni verso l'assessora Alessandra Camporota. Ma il sindaco Massimo Mezzetti la blinda: "Il suo ruolo non è in discussione". E contrattacca: "Un'iniziativa che si è autodefinita apolitica ospitava in realtà diversi ex candidati ed esponenti di centrodestra". Il diritto alla sicurezza in città, sottolinea Mezzetti, "la vivibilità di alcune aree di Modena e dei parchi, le aggressioni dei giovani ai loro coetanei. Le questioni emerse nell'assemblea alla sala Pucci sono quelle per le quali siamo in campo dall'inizio di questa amministrazione con costanza e senza mai recedere un passo dalla volontà di affrontare i problemi e risolverli nell'ambito del coordinamento delle forze dell'ordine gestito dal Prefetto".