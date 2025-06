Ma i farmaci come Ozempic aumentano davvero le dimensioni del pene? Potrebbe trattarsi di un falso | parla il dott Michele Valitutti

Negli ultimi mesi, sui media di tutto il mondo si parla con entusiasmo di un presunto effetto sorprendente di farmaci come Ozempic: l’aumento delle dimensioni del pene. Ma è davvero così? Il dottor Michele Valitutti chiarisce subito: questa supposizione rischia di essere solo una suggestione priva di fondamento scientifico. Scopriamo insieme cosa c’è di vero e cosa no in questa intrigante storia che sta facendo il giro del mondo.

Meglio dirlo subito: questo effetto non è compreso nelle controindicazioni dei farmaci dimagranti come Ozempic e Wegovy. Certo, per quanti dichiarano di aver notato questo potenziamento non si tratta affatto di “una cointroindicazione”. Sarebbe però solo suggestione. Dal New York Post al Daily Mail, dal Toronto Sun al Times of India, in questi giorni c’è un grande fermento intorno a quello che viene definito “ Ozempic penis ”. Pur essendo prodotti molto studiati, nelle ricerche finora non è stata ancora dimostrata una correlazione tra i farmaci dimagranti e questo meraviglioso effetto collaterale rilevato da molti utenti anonimi di Reddit in un forum seguitissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it