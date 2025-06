Ma come… Anita Olivieri del Grande Fratello ecco il suo nuovo particolare lavoro

Dopo il successo al Grande Fratello Vip, Anita Olivieri sceglie di lanciare il suo nuovo progetto: Melm, un brand di moda giovane e irriverente. Trasformando la sua popolarità in un’opportunità imprenditoriale, Anita si afferma non solo come influencer, ma anche come stilista. Con il debutto del sito ufficiale e della prima collezione, Melm promette di conquistare il cuore dei fashion lover. Ecco cosa c’è da sapere sulla sua avventura sorprendente nel mondo della moda.

Dopo mesi trascorsi sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip, Anita Olivieri ha deciso di trasformare la sua visibilità in un’occasione imprenditoriale. Non più solo influencer o ex gieffina, oggi Anita si presenta anche come creatrice di un marchio di moda: è infatti nato Melm, brand fresco e dal piglio irriverente che ha già fatto parlare di sé ben prima di entrare nei negozi. Il debutto del sito ufficiale e della prima collezione ha segnato il suo ingresso ufficiale nel fashion system. Ma a far scoppiare un vero e proprio caso mediatico non è stata tanto la linea in sé, quanto una precisa e provocatoria scelta legata a una delle sezioni della collezione: i boxer. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

