M3GAN 2.0 | la bambola assassina torna con nuove armi e un nemico letale nel nuovo teaser

Preparati a tornare nel mondo inquietante di M3GAN, la bambola assassina che non si ferma davanti a nulla. Con un nuovo teaser che svela armi sorprendenti e un nemico più pericoloso che mai, il sequel promette suspense e sorprese mozzafiato. M3GAN 2.0 è alle porte, pronta a riscrivere le regole del terrore. Resta con noi: la paura sta per tornare, e questa volta sarà ancora più intensa.

Il nuovo teaser ufficiale del sequel mostra M3GAN più potente che mai, pronta ad affrontare una nuova minaccia armata della sua stessa tecnologia. M3GAN 2.0, sequel del fortunato horror fantascientifico diretto da Gerard Johnstone e scritto insieme ad Akela Cooper, si prepara a riportare sul grande schermo la famigerata bambola assassina. Il film riprende le fila degli eventi successivi al primo capitolo del 2022, mostrando il ritorno di M3GAN in una versione potenziata, ricostruita in segreto per fronteggiare una minaccia ben più pericolosa: un androide militare avanzato, sviluppato a partire dalla stessa intelligenza artificiale che l'ha resa nota. 🔗 Leggi su Movieplayer.it